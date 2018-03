Den folgenden Inhalt übernehmen wir von externen Partnern. Wir können nicht garantieren, dass dieser Inhalt barrierefrei dargestellt wird.

Dieser Inhalt wurde am 23. Februar 2018 16:50 publiziert 23. Februar 2018 - 16:50

Ein Auto landet in Lausen BL im Bachbett.

Eine Frau ist mit ihrem Auto am Freitagmittag in Lausen BL von der Fahrbahn abgekommen und in ein Bachbett gerutscht. Dabei überschlug sich das Fahrzeug. Die Sanität brachte die 20-jährige Lenkerin verletzt ins Spital.

Das Auto war gegen 12:30 Uhr auf der Ramlinsburgerstrasse mit den beiden rechten Rädern ins Mergelbord geraten, wie die Baselbieter Polizei mitteilte. In der Folge kippte das Fahrzeug nach rechts und blieb nach dem Überschlag im Bachbett stehen. Ein Abschleppunternehmen barg das Fahrzeug.

