Dieser Inhalt wurde am 7. Dezember 2019 09:20 publiziert

Das Auto landete nach einem spektakulären Selbstunfall in Goldingen SG auf dem Dach.

Ein 30-jähriger Autofahrer hat am späten Freitagabend einen spektakulären Selbstunfall in Goldingen SG ohne Verletzungen überstanden. Allerdings musste er seinen Führerausweis wegen Alkohols am Steuer abgeben.

Der Autolenker hatte kurz vor 23 Uhr in einer Kurve die Kontrolle über sein Fahrzeug verloren und war kontinuierlich nach links in das angrenzende schräge Wiesenbord hinaufgefahren, bis sich das Auto überschlug. Schliesslich kam das Fahrzeug auf dem Dach liegend auf der Strasse zum Stillstand, wie die St. Galler Kantonspolizei am Samstag mitteilte.

Der Fahrer konnte das stark beschädigte Auto unverletzt verlassen. Da eine Atem-Alkoholprobe bei ihm positiv ausfiel, musste er im Spital eine Blutprobe abgeben. Den Führerausweis ist er los. Am Auto entstand ein Sachschaden von mehreren tausend Franken.

