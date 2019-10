Dieser Inhalt wurde am 12. Oktober 2019 11:32 publiziert

Beim Abbiegen hat ein 62-jähriger Autofahrer in Unterkulm AG am Freitagabend einen herannahenden Zug übersehen. Dieser prallte seitlich frontal in das Auto. Der Automobilist verletzte sich nur leicht. Das Auto hingegen ist schrottreif.

Gemäss Mitteilung der Kantonspolizei Aargau ereignete sich der Unfall auf der Hauptstrasse in Unterkulm, wo auch ein Gleis der Aargau Verkehr AG (Ava) verläuft. Der Leichtverletzte wurde mit der Ambulanz ins Spital gebracht.

An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von 25'000 Franken. Die Staatsanwaltschaft Zofingen-Kulm ordnete beim Automobilisten eine Blut- und Urinprobe an. Die Kantonspolizei Aargau nahm ihm den Führerschein provisorisch ab.

