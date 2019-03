Dieser Inhalt wurde am 9. März 2019 11:58 publiziert

Das Ausweich-Manöver einer Lenkerin in Oberägeri endet in einem Holzbrunnen.

Den Fuss unter dem Bremspedal eingeklemmt hat eine 31-jährige Autofahrerin bei einem Unfall am Samstag in Oberägeri. Sie wollte einem Tier ausweichen, kam von der Strasse ab und prallte in einen Holzbrunnen. Der Rettungsdienst brachte sie ins Spital.

Der Unfall ereignete sich kurz vor 6.30 Uhr, wie die Zuger Polizei mitteilte. Die Lenkerin fuhr vom Ratenpass kommend talwärts in Richtung Alosen, als sie in einer Linkskurve von der Strasse abkam und mit dem Brunnen kollidierte. Der ersten Polizeipatrouille vor Ort gelang es, die Frau aus ihrer misslichen Lage zu befreien.

