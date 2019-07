Dieser Inhalt wurde am 23. Juli 2019 11:13 publiziert

Zu schnell unterwegs war ein Junglenker in Rothenburg. (Symbolbild)

Ein 20-jähriger Autofahrer ist am Montagabend in Rothenburg in eine Geschwindigkeitskontrolle geraten. Er war ausserorts 57 Stundenkilometer zu schnell unterwegs und musste den Ausweis abgeben, den er erst zwölf Tage zuvor nach bestandener Fahrprüfung erhalten hatte.

Das Auto des Junglenkers fuhr im Ausserortsbereich 137 Stundenkilometer schnell. Erlaubt gewesen wären 80 Stundenkilometer, wie die Luzerner Polizei am Dienstag mitteilte. Der Mann durfte nicht mehr weiterfahren. Er wird bei der zuständigen Staatsanwaltschaft angezeigt.

Neuer Inhalt Horizontal Line