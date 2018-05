Den folgenden Inhalt übernehmen wir von externen Partnern. Wir können nicht garantieren, dass dieser Inhalt barrierefrei dargestellt wird.

Dieser Inhalt wurde am 22. Mai 2018 15:20 publiziert 22. Mai 2018 - 15:20

Die Teilnahme von Timea Bacsinszky am French Open bleibt ungewiss.

Die 28-jährige Waadtländerin, in der Weltrangliste auf Platz 63 abgerutscht, wird am Freitag nach Paris reisen und vor Ort über einen Start entscheiden. Die French-Open-Halbfinalistin von 2015 und 2017 hatte sich vor drei Wochen beim Aufwärmen in Rabat an der rechten Wade verletzt.

"Ich werde kein Risiko eingehen", sagte Bacsinszky in Lausanne anlässlich einer vom WTA-Turnier in Gstaad organisierten Pressekonferenz. Sie wolle nicht die Teilnahme in Wimbledon oder gar den Rest der Saison gefährden. Schliesslich möchte sie nicht den gleichen Fehler machen wie nach der Operation an der rechten Hand im vergangenen September. Damals liess sie sich zu wenig Zeit für den Aufbau und kehrte Ende Januar in St. Petersburg auf die WTA-Tour zurück. Bacsinszky hat in diesem Jahr noch kein Einzel gewonnen.

