Bacsinszky und Vögele starten mit Niederlagen in die Saison

Timea Bacsinszky und Stefanie Vögele misslingt der Auftakt in die Saison. Während die Lausannerin in der Startrunde von Shenzhen scheitert, scheidet Vögele in der 1. Runde in Auckland aus.

Bacsinszky (WTA 191) zog im chinesischen Shenzhen gegen die Russin Maria Scharapowa (WTA 29) den Kürzeren. Nach einem hart umkämpften zweiten Satz verlor die Waadtländerin nach 1:42 Stunden Spielzeit gegen die 31-jährige Russin und ehemalige Nummer 1 der Welt 2:6, 6:7 (3:7).

In beiden Sätzen gab Bacsinszky einen Vorsprung aus der Hand. Im ersten Durchgang lag sie mit 2:0 in Führung, im zweiten Satz war sie beim Stand von 5:3 und 30:15 bei eigenem Aufschlag nur zwei Punkte vom Satzausgleich entfernt.

Auch Vögele (WTA 83) blieb am Turnier in Auckland ein Satzgewinn verwehrt. In der neuseeländischen Metropole verlor die 28-jährige Aargauerin in der Startrunde gegen die im Ranking drei Plätze schlechter klassierte Spanierin Sara Sorribes Tormo 5:7, 3:6.

Neuer Inhalt Horizontal Line