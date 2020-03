Dieser Inhalt wurde am 28. März 2020 16:34 publiziert

Der FC Barcelona liefert 30'000 Schutzmasken an die katalanische Regierung, um damit beim Kampf gegen die Corona-Krise zu helfen.

Das teilte der Klub am Samstag mit. Die Masken seien in China produziert und vom Unternehmen Taiping gespendet worden, hiess es in einer Mitteilung. Die Versicherung gehört zu den Sponsoren des Vereins für den chinesischen Markt.

Neuer Inhalt Horizontal Line

Externer Inhalt Warum fehlt die weibliche Kunst in den Schweizer Museen? Relevante Meldungen kompakt aufbereitet

Fragen und Antworten für die Fünfte Schweiz

Diskutieren, mitreden und vernetzen Mit einem Klick ein Plus für Sie!