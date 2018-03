Den folgenden Inhalt übernehmen wir von externen Partnern. Wir können nicht garantieren, dass dieser Inhalt barrierefrei dargestellt wird.

Fussball - Meister Basel schlägt im Cup-Achtelfinal den Schwyzer Erstligaklub 3:1. Ein Tor von Dimitar Rangelov entscheidet den Cup-Fight Luzern gegen Sion (1:0). St. Gallen setzt sich gegen Aarau mit 4:0 durch.

Eine Tempoverschärfung und zwei Tore binnen fünf Minuten reichten Basel, um die Vorentscheidung vor 6250 Zuschauern herbeizuführen. Mohamed Salah (52.) und der starke Sio (57.) sorgten auf nassem Terrain für den beruhigenden Vorsprung der FCB-Ersatztruppe. Der Kosovare Veton Krasniqi gab mit einem Anschlusstor dem tapfer kämpfenden und nie aufsteckenden Tuggen noch einmal Mut, doch der Chilene Marcelo Diaz erstickte die Hoffnungen mit dem 1:3 (81.) im Keime.

Dimitar Rangelov entschied mit einem Freistosstor in der 88. Minute den Cup-Fight zwischen Luzern und Sion im Luzerner Dauerregen. Der Bulgare schlenzte zwei Minuten vor Spielschluss einen Freistoss herrlich ins Netz. Leo Lacroix hatte den nach der Pause eingewechselten Adrian Winter gefoult, der mit seinem Eintritt mehr Schwung in die Luzerner Aktionen gebracht hatte. Die Innerschweizer haben damit Revanche genommen für die 0:3-Niederlage in der Meisterschaft vor Wochenfrist im Tourbillon und wiederholten den 1:0-Sieg im Halbfinal gegen die Walliser vor zwei Jahren. Der 12-fache Cupsieger Sion wehrte sich nach Kräften, vermochte aber die erste Niederlage unter Trainer-Rückkehrer Laurent Roussey nicht zu verhindern. Auf dem schwer bespielbaren, tiefen Rasen blieben über weite Strecken Chancen rar.

Deutlicher als erwartet setzte sich St. Gallen gegen den Super-League-Aufsteiger durch. Obwohl Trainer Jeff Saibene gegenüber dem kräftezehrenden Europa-League-Match gegen Valencia (2:3) fünf Spieler wechselte, dominierte St. Gallen Aarau klar. Alhassane Keita eröffnete das Skore in der 21. Minute mit einem Volleyschuss nach einem Abpraller von Torhüter Swen König. Goran Karanovic erhöhte mit einem Kopfball in der 38. Minute auf 2:0. Aaraus Reaktion fiel bescheiden aus. St. Gallen hatte auch in der zweiten Halbzeit, als der Regen fast in Schnee überging, die Spielkontrolle klar in den eigenen Füssen. Karanovic erhöhte in der 63. Minute nach einer herrlichen Passfolge auf 3:0, und der eingewechselte Roberto Rodriguez bewerkstelligte kurz vor Schluss das 4:0. Dreimal leistete Sébastien Wüthrich die entscheidenden Vorlagen.

Die Partie zwischen Biel und Thun musste wegen garstiger Wetterverhältnisse und tiefem Boden verschoben auf den nächsten Donnerstag mit Spielbeginn um 19.30 Uhr neu angesetzt werden.

Telegramme: Tuggen - Basel 1:3 (0:0).

Linthstrasse, Tuggen. - 6250 Zuschauer (Stadionrekord). - SR Hänni. - Tore: 52. Salah 0:1. 58. Sio 0:2. 74. Krasniqi 1:2. 81. Diaz (Sio) 1:3. - Basel: Vailati; Philipp Degen, Sauro, Ajeti, Taulent Xhaka; Elneny; David Degen, Diaz, Stocker (69. Frei), Salah (77. Andrist); Sio (88. Seferagic). - Bemerkungen: 30. Tor von Stocker wegen Abseits aberkannt. 45. Latten-Kopfball von Peters (Tuggen). Verwarnungen: 15. Ajeti (Foul). 34. Diaz (Foul). 45. Sio (Foul).

Luzern - Sion 1:0 (0:0).

Swisspor-Arena. - 7737 Zuschauer. - SR Bieri. - Tor: 88. Rangelov (Freistoss/Foul an Winter) 1:0. - Luzern: Zibung; Thiesson, Sarr, Puljic, Lustenberger; Renggli; Kahraba (46. Winter, 92. Matri), Hochstrasser (46. Bento), Bozanic, Hyka; Rangelov. - Sion: Vanins; Vanczak, Lacroix, Ferati, Bühler; Yartey, Kouassi, Ndoye (90. Itaperuna), Kololli (64. Herea); Vidosic; Assifuah (60. Pa Modou). - Verwarnungen: 33. Hochstrasser, 65. Thiesson, 75. Ndoye, 82. Lustenberger, 83. Yartey, 87. Lacroix (alle Foul).

St. Gallen - Aarau 4:0 (2:0).

FG-Arena. - 7110 Zuschauer (Saison-Minusrekord) . - SR Studer. - Tore: 21. Keita 1:0. 38. Karanovic (Wüthrich) 2:0. 63. Karanovic (Wüthrich) 3:0. 86. Rodriguez (Wüthrich) 4:0. - St. Gallen: Herzog; Martic, Montandon, Besle, Lenjani; Demiri (46. Nater), Janjatovic; Wüthrich, Keita (59. Mathys), Vitkieviez (76. Rodriguez); Karanovic. - Aarau: König; Lüscher, Jäckle, Jaggy, Nganga; Bürki, Ionita; Gonzalez (46. Senger), Teichmann (63. Staubli), Callà; Hallenius (71. Schultz). - Verwarnungen: 43. Teichmann (Foul), 70. Janjatovic (Foul).

Auslosung Viertelfinals: Le Mont - FC Basel, FC St. Gallen - FC Zürich, Thun/Biel - Grasshoppers, Luzern - Lausanne.

