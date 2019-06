Wer kann, sucht die Nähe des Wassers, wie hier in Lutry am Genfersee: die Hitze hat die Schweiz auch am Mittwoch fest im Griff. (Archivbild)

Nach einer Tropennacht sind die Temperaturen in der Schweiz bis am Mittwochmittag wieder in die Höhe geschossen. SRF Meteo erwartete am Nachmittag für Basel und Sitten bis zu 38 Grad. Der Schweizer Wetterdienst Meteoschweiz sagt bis zu 37 Grad voraus.

Die beinahe schweizweite Tropennacht war quasi das Sprungbrett für die Temperaturen, rekordverdächtige Höhen zu erklimmen. Bereits vor dem Mittag war die 30-Grad-Grenze an verschiedenen Messpunkten geknackt, wie der Blick auf die Messwerte des Bundesamtes für Meteorologie und Klimatologie zeigte.

In Basel-Binningen wurden um 11.40 Uhr 31,6 Grad gemessen, in Courtelary im Berner Jura waren es 31,0 Grad. Auch dem unteren Aare-Lauf entlang oder in Chur oder Sitten war dies der Fall. Die Wetterdienste hatten 33 bis lokal 38 Grad vorausgesagt. Eine leichte Abkühlung von der Saharahitze wird frühestens Anfang nächster Woche erwartet.

Die Nacht auf Mittwoch war fast schweizweit eine Tropennacht. Das Thermometer sank nie unter die 20-Grad-Marke. Besonders mild war es in den Bergen, selbst auf 2000 Metern Höhe gab es noch Tiefstwerte um die 20 Grad, wie der private Wetterdienst Meteonews mitteilte.

Am Mittwoch lag beispielsweise der Tiefstwert in Lugano bei 24,2 Grad und in Vevey wurden 24,1 Grad gemessen. Auf dem Balmberg auf 1083 Metern über Meer fiel das Thermometer nur auf 22,4 Grad und auf dem Chaumont auf 1130 Metern Höhe lag der Tiefstwert bei 21,6 Grad. "Rekordhalter" auf rund 2000 Metern Höhe war der Maschgenkamm/Flumserberge mit 20,2 Grad.

Arbeitspausen auf Waadtländer Baustellen

Im Kanton Waadt einigten sich die Arbeitgeber und die Gewerkschaften auf Ausnahmeregelungen für einige exponierte Baustellen. Wie sie gemeinsam mitteilten, kann die Arbeit dort wegen der hohen Temperaturen zwischen 13 und 17 Uhr eingestellt beziehungsweise unterbrochen werden, dies ohne Nachteile bei der Arbeitslosenversicherung. Die Sozialpartner aktivierten dafür den Gesundheits- und Sicherheitsfonds für die Arbeitnehmenden.

Rund 120 Primarschüler der Schule in Kappel am Albis ZH bekommen am Donnerstagnachmittag hitzefrei, wie die Schulleitung am Mittwoch mitteilte. Die Eltern wurden bereits am Dienstag in einem Brief informiert. Die Kinder haben die Wahl, zuhause zu bleiben oder in der Schule betreut zu werden. Kinder aus Hauptikon und Uerzlikon, die normalerweise mit dem Velo in die Schule kommen, werden am Donnerstag- und Freitagnachmittag ausnahmsweise mit dem Schulbus transportiert.

Die Stadt Freiburg teilte mit, die Öffnungszeiten im Schwimmbad La Motta in der Altstadt in den nächsten Tagen bis um 21.45 Uhr zu verlängern. Die Aufsichtskommission der Zentralschweizer Seen meldete am Mittwoch, das Baden in sämtlichen Seen sei unbedenklich. Die Qualität des Badewassers sei einwandfrei.

Heisse Drähte in Lommiswil SO

Heiss liefen die Drähte auf der Gemeindeverwaltung von Lommiswil SO. Dort hatte ein Medienbericht zur Folge, dass viele Einwohner glaubten, im ganzen Dorf werde am Donnerstag von 10 bis 16 Uhr das Wasser abgestellt.

Die länger projektierte Leitungserneuerung betrifft jedoch nur ein Dutzend Anwohner einer Quartierstrasse, die bis auf eine Ausnahme "entspannt und verständnisvoll" reagiert hätten, wie der Gemeindepräsident gegenüber der Nachrichtenagentur Keystone-SDA schriftlich festhielt.

