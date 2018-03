Den folgenden Inhalt übernehmen wir von externen Partnern. Wir können nicht garantieren, dass dieser Inhalt barrierefrei dargestellt wird.

30. März 2014 - 18:14

Fussball - In der 27. Runde hat sich das Meisterrennen wohl definitiv auf einen Zweikampf zwischen Basel und GC reduziert. Die Basler siegen in Luzern 2:0, GC in Thun 3:1. Die Young Boys und Zürich verlieren.

Der FC Basel verteidigte seinen Drei-Punkte-Vorsprung auf die Grasshoppers. Giovanni Sio schoss in Luzern beide Tore in der zweiten Halbzeit. Die Grasshoppers feierten in Thun, wo in dieser Saison zuvor nur der FC Basel hatte gewinnen können, den vierten Sieg in Folge.

Die Young Boys und Zürich liegen elf Punkte hinter Basel. YB unterlag Aarau 1:2, der FC Zürich blamierte sich gegen den Letzten Lausanne mit einer 0:3-Niederlage. Die Lausanner haben nur noch vier Zähler Rückstand auf den FC Sion, der daheim gegen St. Gallen 1:1 spielte.

Resultate: Zürich - Lausanne-Sport 0:3 (0:1). Thun - Grasshoppers 1:3 (0:0). Luzern - Basel 0:2 (0:0)

Rangliste: 1. Basel 52. 2. Grasshoppers 49. 3. Young Boys 41. 4. Zürich 41. 5. Luzern 39. 6. St. Gallen 37. 7. Thun 35. 8. Aarau 34. 9. Sion 24. 10. Lausanne-Sport 20.

