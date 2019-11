Dieser Inhalt wurde am 27. November 2019 10:26 publiziert

Rund 1000 französische Bauern fahren mit ihren Traktoren in Richtung Paris. Sie fordern mehr Lohn.

In Frankreich protestieren Bauern für eine bessere Entlohnung. Rund 1000 Traktoren fuhren am Mittwoch von Nord- und Zentralfrankreich aus auf Autobahnen und Landstrassen in Richtung Paris, wie der Nachrichtensender BFMTV berichtete.

Es kam zu massiven Verkehrsbehinderungen. Proteste von Landwirten sind in Frankreich keine Seltenheit. Erst im vergangenen Monat hatten sie landesweit mit ihren Trekkern protestiert, um auf erschwerte Arbeitsbedingungen aufmerksam zu machen. In Berlin hatten am Dienstag Tausende Landwirte mit ihren Traktoren die Strassen verstopft.

