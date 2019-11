Jacques Bourgeois, Direktor des Schweizer Bauernverbands, tritt zurück. Bourgeois gab seinen Schritt am Donnerstag an der Delegiertenversammlung des Verbandes in Bern bekannt. Er führt den Verband seit 2002 als Direktor; im Amt bleiben will er noch bis im März 2020.

Sein Nationalratsmandat will der 61-jährige Freiburger FDP-Politiker indessen behalten und die Interessen der Landwirtschaft weiterhin vertreten, wie der Bauernverband mitteilte. Der Vorstand will sich im Dezember mit der Nachfolgeregelung befassen. Eine interne Lösung stehe im Vordergrund.

Anne Challandes wurde von den Delegierten zur Vizepräsidentin des Bauernverbandes gewählt. Challandes ist seit April Präsidentin des Schweizerischen Bäuerinnen- und Landfrauenverbands.

