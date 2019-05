Dieser Inhalt wurde am 29. Mai 2019 14:47 publiziert

Im Gepäck von zwei Männern aus Gambia entdeckten die Zollbeamten unter anderem rund 431'000 Euro, aufgeteilt in Couverts.

Am Sonntag sind in Kreuzlingen TG bei der Kontrolle des Gepäcks von zwei Männern aus Gambia grosse Mengen an Bargeld, rund 140 Mobiltelefone sowie zehn Tablets entdeckt worden. Es wird wegen des Verdachts auf Geldwäscherei ermittelt.

Am letzten Sonntag war am Grenzübergang Kreuzlingen Autobahn ein deutscher Reisebus kontrolliert worden. Darin befanden sich zwei Männer aus Gambia. Sie hätten angegeben, allein zu reisen, teilte die Eidgenössische Zollverwaltung am Mittwoch mit.

In den Koffern der beiden Männer wurde schliesslich der ungewöhnliche Inhalt entdeckt. Eine genaue Zählung des in Couverts aufgeteilten Bargelds ergab den Betrag von 431'845 Euro. Zahlreiche der Mobiltelefone sind als gestohlen gemeldet.

In die Ermittlungen war neben der Eidgenössischen Zollverwaltung auch die deutsche Bundespolizei involviert. Die Männer wurden für weitere Untersuchungen der Thurgauer Kantonspolizei übergeben.

