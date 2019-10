Belgien qualifiziert sich als erstes Team für die Europameisterschaft 2020. Die Mannschaft um Eden Hazard gewinnt auch ihr siebtes Spiel der Qualifikation - mit 9:0 gegen San Marino.

Schon drei Spieltage vor Schluss ist Belgien nicht mehr von einem der zwei Topplätze in der Gruppe I zu verdrängen. Die "Roten Teufel" marschierten eindrücklich durch die Qualifikation. In den bisherigen sieben Spielen haben sie 21 Punkte gesammelt bei einem Torverhältnis von 28:1.

Der letzte Schritt Richtung EM 2020, die im kommenden Sommer in 12 verschiedenen Ländern stattfinden wird, fiel den Belgiern erwartungsgemäss leicht. In Brüssel schoss das Team von Roberto Martinez gegen San Marino zwischen der 28. und 45. Minute sechs Tore; zweimal traf Rekord-Torschütze Romelu Lukaku (51 Tore). Zu einem belgischen Rekordsieg fehlte am Ende nur ein Tor. Neben Belgien dürfte in dieser Gruppe Russland (4:0 gegen Schottland) die Qualifikation schaffen.

Auch Kroatien und Polen sind auf gutem Weg. Die Kroaten gewannen daheim in Split gegen Ungarn mit 3:0 und haben in der Gruppe E vier Punkte Reserve auf den 3. Platz. Luka Modric eröffnete das Skore in Split schon nach gut vier Minuten und einem katastrophalen Abwehrfehler der Gäste. Die Polen konnten sich beim 3:0 in Lettland auf Robert Lewandowski verlassen. Der Stürmer von Bayern München erzielte alle drei Tore, zwei davon schon in der Startviertelstunde. Er hat nunmehr 60 Mal für die Nationalmannschaft getroffen. Polen führt in der Gruppe G vor Österreich, das sich in Wien gegen das von Andreas Herzog trainierte Israel mit 3:1 durchsetzte.

Die Niederlande, die die letzten beiden grossen Turniere verpasst hat, verhinderte daheim in Rotterdam gegen Nordirland (3:1) eine Blamage in der Schlussphase. Memphis Depay glich in der 80. Minute zum 1:1 aus, nachdem eine Viertelstunde vor Schluss der Aussenseiter in Führung gegangen war. In der Nachspielzeit sorgten der eingewechselte Luuk de Jong und Depay für den Sieg der Gastgeber. Damit haben die Niederlande, Deutschland und Nordirland (mit einem Spiel mehr) je zwölf Punkte.

Resultate und Tabelle:

Gruppe C:

Weissrussland - Estland 0:0. - Minsk. - SR De Burgos (ESP).

Niederlande - Nordirland 3:1 (0:0). - Rotterdam. - SR Bastien (FRA). - Tore: 75. Magennis 0:1. 80. Depay 1:1. 91. Luuk de Jong 2:1. 94. Depay 3:1.

Niederlande: Cillessen; Dumfries (78. Luuk de Jong), De Ligt, Van Dijk, Blind; Wijnaldum, De Roon (66. Van de Beek), Frenkie de Jong; Bergwijn, Depay, Babel (66. Malen).

1. Niederlande 5/12 (17:6). 2. Deutschland 5/12 (17:6). 3. Nordirland 6/12 (8:7). 4. Weissrussland 6/4 (3:10). 5. Estland 6/1 (2:18).

Gruppe E:

Kroatien - Ungarn 3:0 (3:0). - Split. -SR Orsato (ITA). - Tore: 5. Modric 1:0. 24. Petkovic 2:0. 42. Petkovic 3:0. - Bemerkungen: Ungarn ohne Holender (Lugano/Ersatz). 55. Torhüter Gulacsi (Ungarn) hält Foulpenalty von Perisic. 56. Gelb-rote Karte gegen Kleinheisler (Ungarn).

Slowakei - Wales 1:1 (0:1). - Trnava. - SR Del Cerro (ESP). - Tore: 25. Moore 0:1. 53. Kucka 1:1. - Bemerkungen: 88. Gelb-rote Karte gegen Gyomber (Slowakei).

1. Kroatien 6/13 (13:5). 2. Slowakei 6/10 (10:8). 3. Ungarn 6/9 (7:9). 4. Wales 5/7 (5:5). 5. Aserbaidschan 5/1 (5:13).

Gruppe G:

Österreich - Israel 3:1 (1:1). - Wien. - SR Collum (SCO). - Tore: 34. Zahavi 0:1. 41. Lazaro 1:1. 56. Hinteregger 2:1. 88. Sabitzer 3:1.

Nordmazedonien - Slowenien 2:1 (0:0). - Skopje. - SR Makkelie (NED). - Tore: 50. Elmas 1:0. 68. Elmas 2:0. 95. Ilicic (Foulpenalty) 2:1. - Bemerkungen: Slowenien ab 48. mit Popovic (Zürich).

Lettland - Polen 0:3 (0:2). - Riga. - SR Özkahya (TUR). - Tore: 9. Lewandowski 0:1. 13. Lewandowski 0:2. 76. Lewandowski 0:3. - Bemerkungen: Lettland mit Vanins (Zürich) und Oss (Neuchâtel Xamax), ohne Uldrikis (Sion/Ersatz).

1. Polen 7/16 (11:2). 2. Österreich 7/13 (16:7). 3. Nordmazedonien 7/11 (10:9). 4. Slowenien 7/11 (13:7). 5. Israel 7/8 (12:14). 6. Lettland 7/0 (1:24).

Gruppe I:

Belgien - San Marino 9:0 (6:0)

Brüssel. - SR Papapetrou (GRE). - Tore: 28. Lukaku 1:0. 31. Chadli 2:0. 35. Brolli (Eigentor) 3:0. 41. Lukaku 4:0. 43. Alderweireld 5:0. 45. Tielemans 6:0. 79. Benteke 7:0. 84. Verschaeren (Foulpenalty) 8:0. 90. Castagne 9:0.

Belgien: Courtois; Alderweireld, Vermaelen, Vertonghen; Castagne, Vanaken, Tielemans, Chadli; Mertens (63. Verschaeren), Eden Hazard (63. Carrasco); Lukaku (76. Benteke).

Russland - Schottland 4:0 (0:0). - Moskau. - SR Kehlet (DEN). - Tore: 57. Dsjuba 1:0. 60. Osdojew 2:0. 70. Dsjuba 3:0. 84. Dsjuba 4:0.

Kasachstan - Zypern 1:2 (1:0). - SR Pawson (ENG). - Tore: 34. Jerlanow 1:0. 73. Sotiriou 1:1. 84. Ioannou 1:2.

1. Belgien 7/21 (28:1). 2. Russland 7/18 (22:4). 3. Zypern 7/10 (13:7). 4. Kasachstan 7/7 (9:11). 5. Schottland 7/6 (5:17). 6. San Marino 7/0 (0:37). - Belgien für die EM qualifiziert.

