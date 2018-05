Den folgenden Inhalt übernehmen wir von externen Partnern. Wir können nicht garantieren, dass dieser Inhalt barrierefrei dargestellt wird.

Dieser Inhalt wurde am 21. Mai 2018 14:50 publiziert 21. Mai 2018 - 14:50

Mitfavorit Belgien verzichtet bei der WM in Russland auf Mittelfeld-Star Radja Nainggolan.

Trainer Roberto Martinez berief den Profi der AS Roma nicht in sein 28-köpfiges Aufgebot. "Wir wissen, dass Radja bei seinem Verein eine wichtige Rolle spielt. Wir können ihm so eine Rolle in unserem Team nicht geben", begründete Martinez. Der Entscheid gegen Nainggolan, der bei der EM 2016 noch Stammspieler im Mittelfeld war, sei ein "taktischer", fügte der Coach an.

"Schweren Herzens" gab der 30-Jährige darauf hin via Instagram seinen Rücktritt aus dem Nationalteam. Es sei schmerzhaft zu akzeptieren, für einige nicht gut genug zu sein.

Im hochkarätigen Aufgebot der "Roten Teufel" fehlt auch Wolfsburgs Stürmer Divock Origi. Angeführt wird der Kader von den Premier-League-Profis Eden Hazard (Chelsea), Kevin De Bruyne (Manchester City) und Romelu Lukaku (Manchester United).

Bis am 4. Juni muss Martinez sein Kader noch auf auf 23 Spieler reduzieren. Bei der WM trifft Belgien in der Gruppe G auf Panama, Tunesien und England.

