11. Februar 2020 18:43

Nach einem Freilos steigt Belinda Bencic in den Achtelfinals ins WTA-Hallenturnier in St. Petersburg ein. Die Ostschweizerin trifft auf die zweifache Grand-Slam-Turniersiegerin Swetlana Kusnezowa.

Gegen die 34-jährige Russin hat die in St. Petersburg topgesetzte Bencic zwei der bisherigen drei Duelle gewonnen, zuletzt in drei Sätzen jenes im Mai 2019 auf Sand in Madrid.

