Belinda Bencic steht am WTA-Turnier in Adelaide in der 2. Runde. Viktorija Golubic scheidet aus.

Die als Nummer 4 gesetzte Bencic setzte sich im Auftaktspiel an der australischen Südküste gegen die russische Qualifikantin Daria Kassatkina (WTA 70) in nicht ganz anderthalb Stunden 6:4, 6:4 durch. Nächste Gegnerin von Bencic ist die Siegerin der Partie zwischen der Deutschen Julia Görges (WTA 41) und der Australierin Priscilla Hon (WTA 122).

Chancenlos war hingegen Viktorija Golubic. Nach überstandener Qualifikation unterlag die Zürcherin am stark besetzten Turnier an der australischen Südküste der als Nummer 7 gesetzten Amerikanerin Sofia Kenin (WTA 14) in gut einer Stunde 0:6, 4:6.

