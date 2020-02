Dieser Inhalt wurde am 27. Februar 2020 18:04 publiziert

Belinda Bencic scheidet am WTA-Turnier in Doha in den Viertelfinals aus. Die 22-jährige Ostschweizerin unterliegt der zwölf Jahre älteren Russin Swetlana Kusnezowa 4:6, 4:6.

Im zweiten Duell innert 15 Tagen mit der ehemaligen Weltnummer 2 und zweifachen Grand-Slam-Siegerin befand sich Bencic überwiegend in Rücklage. Das einzige Break gelang ihr beim Stand von 1:4 im zweiten Satz. Vor allem der zweite Service funktionierte nicht: Lediglich drei Punkte gewann sie, wenn sie den ersten nicht ins Feld brachte.

Mitte Monat in St. Petersburg hatte sich Bencic gegen die aktuelle Weltranglisten-46. noch in zwei Sätzen durchgesetzt.

