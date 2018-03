Den folgenden Inhalt übernehmen wir von externen Partnern. Wir können nicht garantieren, dass dieser Inhalt barrierefrei dargestellt wird.

Dieser Inhalt wurde am 27. Februar 2018 05:55 publiziert 27. Februar 2018 - 05:55

Wie im Vorjahr scheitert Belinda Bencic am WTA-Turnier in Acapulco bereits in der Startrunde. Sie unterliegt Veronica Cepede Royg (WTA 82) aus Paraguay 6:4, 6:7 (1:7), 3:6.

Trotz gelungenem Start in die Partie musste sich Bencic (WTA 70) im ersten Duell mit der 26-Jährigen Cepede Royg geschlagen geben. Im ersten Satz erspielte sich die Ostschweizerin gleich sieben Breakchancen, gestand ihrem Gegenüber derweil nur deren zwei zu. Beim Stand von 3:3 gelang Bencic der entscheidende Servicedurchbruch.

Nach dem gewonnenen ersten Satz kam Bencic jedoch mehr unter Druck - besonders bei eigenem Aufschlag. In den folgenden elf Aufschlagsspielen kassierte die 20-Jährige fünf Breaks. Besonders enttäuschend verlief für Bencic das Tiebreak im zweiten Satz, das sie gleich mit 1:7 verlor. Bencic wartet seit ihrem Coup in der 1. Runde des Australian Open am 15. Januar, als sie Venus Williams in zwei Sätzen bezwingen konnte, auf einen Sieg.

