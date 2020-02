Dieser Inhalt wurde am 26. Februar 2020 18:26 publiziert

Belinda Bencic steht am WTA-Turnier in Doha in den Viertelfinals. Die 22-Jährige aus Wollerau gewinnt ihren Achtelfinal gegen die für Kasachstan spielende Julia Putinzewa (WTA 32) 6:4, 6:3.

In der Runde der letzten acht trifft Bencic auf die Russin Swetlana Kusnezowa, die von einem Forfait der erkrankten Amerikanerin Amanda Anisimova profitierte.

Bencic und Kusnezowa hatten bereits vor zwei Wochen in St. Petersburg gegeneinander gespielt, als Bencic sich in zwei Sätzen durchsetzte. Es war der dritte Sieg Bencics im vierten Duell mit der ehemaligen Nummer 2 der Welt und zweifachen Grand-Slam-Siegerin.

