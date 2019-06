Belinda Bencic übersteht am WTA-Premier-Turnier in Eastbourne die Startrunde. Schon in wenigen Stunden geht es weiter.

Zwei Tage nach dem verlorenen Final auf Mallorca setzte sich Belinda Bencic im Südosten Englands gegen die Russin Veronika Kudermetowa (WTA 58) in 75 Minuten 6:3, 6:4 durch.

Wegen der regenbedingten Verschiebung am Vortag steht Bencic am Dienstag noch ein zweites Mal im Einsatz. Die 22-jährige Ostschweizerin trifft am späteren Nachmittag in der 2. Runde mit Jekaterina Alexandrowa (WTA 52) erneut auf eine Russin.

