Der Verkäufer eines Berliner Dönerimbisses hat einen Räuber mit seinem Dönerspiess in die Flucht geschlagen. Ein maskierter Mann wollte in Berlin-Hellersdorf den Imbiss überfallen, wie die Polizei am Mittwoch mitteilte.

Unter Vorhalt eines Messers habe er die Einnahmen gefordert. Den Angaben zufolge ergriff der Verkäufer daraufhin einen leeren Dönerspiess, erhob diesen und verweigerte die Herausgabe von Geld. Der maskierte Mann habe daraufhin den Imbiss verlassen und sei geflüchtet.

