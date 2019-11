Zusammen mit SP-Bundesrätin Simonetta Sommaruga haben Berns Rotgrüne am Sonntag die Wiederwahl von Hans Stöckli (SP) als Ständerat gefeiert. In der Kronenbar in der Altstadt stiessen Sozialdemokraten und Grüne auf das Wahlergebnis an.

Dass es nicht für beide Sitze reichte, trugen die mehreren Dutzend SP-Mitglieder und Grünen vor Ort mit Fassung. Die knapp gescheiterte Grüne Regula Rytz wies darauf hin, dass das rotgrüne Ticket zusammen deutlich mehr Stimmen geholt habe als das bürgerliche Duo.

Ihr persönliches Resultat könne sie verschmerzen, sagte Rytz. Vielleicht sei es sogar gut zu erfahren, "dass die Bäume nicht in den Himmel wachsen". Im Vordergrund stehe für sie die Freude über Hans Stöcklis Wiederwahl.

Der Bieler Ständerat wirkte sichtlich erleichtert über das Wahlergebnis und gab aufgekratzt allerlei Episoden aus dem Wahlkampf zum Besten. Bundesrätin Sommaruga feierte mit, ergriff aber das Wort nicht.

Neuer Inhalt Horizontal Line