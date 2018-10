Den folgenden Inhalt übernehmen wir von externen Partnern. Wir können nicht garantieren, dass dieser Inhalt barrierefrei dargestellt wird.

Die Fahrer von Mercedes sind im ersten Training für den Grand Prix von Japan überlegen. Lewis Hamilton fährt vor Valtteri Bottas Bestzeit.

Die Dominanz des Mercedes-Duos nimmt noch krassere Züge an, wenn in Betracht gezogen wird, dass Hamilton und Bottas in den ersten anderthalb Stunden auf dem einer langgezogenen Acht nachgebauten Rundkurs in Suzuka die Reifen der weichsten Mischung nicht zum Einsatz gebracht haben. Auf seiner besten Runde war Hamilton gut vier Zehntel schneller als Bottas.

Hamilton hat den Grand Prix von Japan wie Sebastian Vettel schon viermal gewonnen. Der Deutsche, im Kampf um den WM-Titel mit 50 Punkten Rückstand auf den Engländer nur noch mit geringen Chancen, klassierte sich im ersten Training hinter dem Australier Daniel Ricciardo im Red Bull und Teamkollege Kimi Räikkönen als Fünfter.

Die Fahrer des Teams Alfa Romeo Sauber, Charles Leclerc und Marcus Ericsson, belegten die Plätze 9 und 10.

Suzuka. Grand Prix von Japan. Freies Training. Erster Teil: 1. Lewis Hamilton (GBR), Mercedes, 1:28,691. 2. Valtteri Bottas (FIN), Mercedes, 0,446. 3. Daniel Ricciardo (AUS), Red Bull-Renault, 0,682. 4. Kimi Räikkönen (FIN), Ferrari, 0,936. 5. Sebastian Vettel (GER), Ferrari, 0,994. 6. Max Verstappen (NED), Red Bull-Renault, 1,150. 7. Esteban Ocon (FRA), Racing Point Force India-Mercedes, 1,900. 8. Romain Grosjean (FRA/SUI), Haas-Ferrari, 2,123. 9. Charles Leclerc (MON), Alfa Romeo Sauber-Ferrari, 2,238. 10. Marcus Ericsson (SWE), Alfa Romeo Sauber-Ferrari, 2,382. - 20 Fahrer im Training.

