Dieser Inhalt wurde am 6. Juni 2019 09:08 publiziert

Bei einem Arbeitsunfall im Bahntunnel in Giarsun im Unterengadin ist ein 40-jähriger Tunnelarbeiter tödlich verletzt worden.

In Giarsun im Unterengadin ist am Mittwoch ein 40-jähriger Tunnelarbeiter von herunter fallendem Beton getroffen und so schwer verletzt worden, dass er noch auf der Baustelle verstarb.

Wie die Kantonspolizei Graubünden am Donnerstag mitteilte, befand sich der 40-Jährige mit weiteren Arbeitern in einem für umfassende Revisionsarbeiten gesperrten Bahntunnel in Giarsun. Um 17.45 Uhr löste sich von der Decke Spritzbeton, welcher rund acht Meter auf ihn herunterfiel.

Der Tunnelarbeiter wurde verschüttet und so schwer verletzt, dass er vor Ort verstarb. Gemeinsam mit der Staatsanwaltschaft klärt die Kantonspolizei Graubünden die genauen Umstände ab, die zum Unfall geführt haben.

Neuer Inhalt Horizontal Line