Den folgenden Inhalt übernehmen wir von externen Partnern. Wir können nicht garantieren, dass dieser Inhalt barrierefrei dargestellt wird.

Dieser Inhalt wurde am 17. Oktober 2018 07:53 publiziert 17. Oktober 2018 - 07:53

Auf der Seite gelandet ist ein angetrunkener Lenker mit seinem Auto in Ebikon.

Auf der Seite gelandet und dort stehen geblieben ist ein Auto am Dienstagabend in Ebikon. Der angetrunkene Lenker hatte sein Fahrzeug zuvor in einen Betonpoller gesteuert. Der 60-Jährige wurde leicht verletzt und mit der Ambulanz ins Spital gebracht.

Der Unfall geschah gegen 22.30 Uhr bei einer Strassenverengung auf der Schachenweidstrasse in Richtung Luzern, wie die Luzerner Polizei am Mittwoch mitteilte. Der Lenker hatte 1,14 Promille Alkohol intus. Sein Führerausweis wurde ihm abgenommen. Es entstand Sachschaden in der Höhe von rund 3000 Franken.

Neuer Inhalt Horizontal Line

Wahlen Schweiz 2019 Vier Personen an einem Gerät auf dem Fitness-Parcours im Wald Schweizer Parlamentswahlen 2019: Sorge ums Klima stösst Grüne in die Favoritenrolle. > Mehr erfahren.