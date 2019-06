Dieser Inhalt wurde am 26. Juni 2019 09:07 publiziert

In Amriswil TG ist ein Grosseinsatz der Polizei im Gang, nachdem sich ein bewaffneter Mann in einer Wohnung verschanzt hat. Nach einem Beziehungsdelikt konnte das Opfer unverletzt flüchten.

Ein bewaffneter Mann hat sich in seiner Wohnung in Amriswil verschanzt, nachdem er zuvor eine Person bedroht hatte. Die Polizei hat das Haus umstellt und steht mit dem Täter in Verhandlungen. Das Opfer konnte flüchten.

Andy Theler, Mediensprecher der Thurgauer Kantonspolizei, bestätigte am Mittwoch eine entsprechende Meldung von 20minuten.ch. Der Grosseinsatz der Polizei sei noch im Gang. Es handle sich um ein Beziehungsdelikt.

Das Opfer konnte laut Theler unverletzt flüchten und die Polizei alarmieren. Der bewaffnete Täter sei ins Haus zurückgekehrt, sagte der Polizeisprecher der Nachrichtenagentur Keystone-SDA. Verhandler der Polizei stehen mit dem Mann in Kontakt und versuchen, ihn dazu zu bewegen, sich zu ergeben.

