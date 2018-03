Den folgenden Inhalt übernehmen wir von externen Partnern. Wir können nicht garantieren, dass dieser Inhalt barrierefrei dargestellt wird.

Dieser Inhalt wurde am 15. März 2018 12:06 publiziert 15. März 2018 - 12:06

Ein 41-jähriger Mann ist beim Brand in diesem Wohnhaus in Hunzenschwil AG schwer verletzt worden.

Beim Brand in einem Mehrfamilienhaus in Hunzenschwil AG hat am Donnerstagmorgen ein Hausbewohner schwere Brandverletzungen erlitten. Ein Rettungshelikopter flog den 41-jährige Mann ins Spital.

Der Brand im älteren Mehrfamilienhaus war kurz vor 7.30 Uhr in einer Wohnung im obersten Stockwerk ausgebrochen, wie die Aargauer Kantonspolizei mitteilte. Ein Anwohner hatte dichten Rauch bemerkt und die Feuerwehr alarmiert.

Während Löschmannschaften das Feuer von aussen bekämpften, lokalisierten Atemschutztrupps den Brandherd in einer der Wohnungen im zweiten Stockwerk. Es gelang rasch, den Brand zu löschen.

In der betroffenen Wohnung wohnt eine vierköpfige Familie. Während sich die Ehefrau und die Kinder wie alle übrigen anwesenden Bewohner rechtzeitig ins Freie retten konnten, blieb der Ehemann zunächst vermisst.

Atemschutztrupps fanden ihn wenig später bewusstlos in der stark verqualmten Wohnung. Der 41-jährige Kosovare wies starke Brandverletzungen auf. Ein Rettungshelikopter flog ihn ins Spital. Wegen des Verdachts auf Rauchvergiftung brachte eine Ambulanz zudem einen Nachbarn zur Untersuchung ins Spital.

Der Brand verwüstete die betroffene Wohnung. Durch Russ und Rauch sind auch die anderen Wohnungen auf der Etage nicht mehr bewohnbar. Die Polizei kann noch keine Angaben zur Höhe des Sachschadens machen und klärt nun die Brandursache.

Neuer Inhalt Horizontal Line