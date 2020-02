Joe Biden dürfte ersten Nachwahlbefragungen zufolge die Vorwahl der Demokraten in South Carolina gewonnen haben. Abgeschlagen auf dem zweiten Rang dürfte Senator Bernie Sanders liegen, prognostizieren TV-Sender und das Umfrageinstitut Edison Research.

Das könnte Biden bei seiner Bewerbung für den demokratischen Präsidentschaftskandidaten neuen Schwung verleihen. Bei den ersten beiden Abstimmungen in Iowa und New Hampshire schnitt der frühere Vize-Präsident von Barack Obama schlecht ab.

South Carolina ist die vierte Vorwahl bei den Demokraten. Es ist der erste Staat im Vorwahlmarathon mit einer grösseren schwarzen Bevölkerung. Eine Vorentscheidung, wer am 3. November bei der Präsidentschaftswahl gegen US-Präsident Donald Trump von den Republikanern antritt, könnte am Dienstag fallen. Am "Super Tuesday" finden in 14 Bundesstaaten Vorwahlen statt, darunter in den bevölkerungsreichen Kalifornien und Texas. Dann will auch der frühere Bürgermeister von New York, Michael Bloomberg, erstmals an den Vorwahlen teilnehmen.

