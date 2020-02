Dieser Inhalt wurde am 12. Februar 2020 17:50 publiziert

Der EHC Biel verpflichtet für den Rest der laufenden Saison den russisch-kasachischen Verteidiger Alexander Jakowenko (21) vom finnischen Erstligisten Jukurit.

Für Jukurit realisierte Jakowenko in 36 Saisonspielen fünf Tore und 16 Assists. Der frühere russische Junioren-Internationale spielte in der letzten Saison noch in der United States Hockey League für die Muskegon Lumberjacks.

Neuer Inhalt Horizontal Line

Externer Inhalt Warum fehlt die weibliche Kunst in den Schweizer Museen? Relevante Meldungen kompakt aufbereitet

Fragen und Antworten für die Fünfte Schweiz

Diskutieren, mitreden und vernetzen Mit einem Klick ein Plus für Sie!