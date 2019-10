Der EHC Biel verpflichtet per sofort den schwedischen Stürmer David Ullström vom KHL-Klub Dinamo Riga.

Der 30-jährige Ullström ist bereits am Sonntag in Biel eingetroffen und nimmt Anfang Woche das Training mit der Mannschaft auf. Sein Vertrag mit dem Champions-League-Teilnehmer ist bis zum Ende der laufenden Saison gültig.

Aufgrund der grossen Belastung der Mannschaft im Herbst haben sich die Seeländer laut Sportchef Martin Steinegger entschieden, bereits jetzt einen fünften Ausländer zu verpflichten. Ullström ist sowohl als Center als auch als Flügel einsetzbar.

Kessler kommt leihweise

Auch der 23-jährige Flügelstürmer Tino Kessler spielt ab sofort in Biel. Davos leiht Kessler bis zum Spengler Cup aus.

Infolge der verschobenen Heimspiele in den Monaten September und Oktober wird Davos von Mitte Dezember bis Ende Februar viele Spiele bestreiten müssen. Um dem speziellen Spielkalender Rechnung zu tragen, baut Davos in dieser Saison auf ein breites Kader, wie der Klub schreibt. Deshalb bestehe zurzeit noch ein Überangebot an Stürmern. Bereits Anfang Oktober hat Davos den Stürmer Chris Egli temporär an Ambri-Piotta abgegeben.

