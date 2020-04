Ein Güterzug der BLS ist am Donnerstag in Deutschland nahe von Basel in ein Brückenteil gefahren und entgleist. (Archivbild)

Ein Güterzug der BLS ist am Donnerstag in Deutschland nahe von Basel verunglückt. Er fuhr in ein Brückenteil und entgleiste. Das sagte eine Sprecherin des Polizeipräsidiums Freiburg am Abend.

Die "Badische Zeitung" berichtete von mehreren Verletzten. Die BLS konnte dies am Donnerstagabend nicht bestätigen.

Das Unglück sei kurz nach 19.30 Uhr passiert, sagte BLS-Mediensprecher Stefan Dauner auf Anfrage der Nachrichtenagentur Keystone-SDA. Der Zug sei um 19.19 Uhr von Freiburg im Breisgau abgefahren in Richtung Italien mit Ziel Novarra.

Das Unglück ereignete sich im baden-württembergischen Auggen. Der Güterzug der BLS, der Richtung Basel unterwegs war, krachte auf der Rheintalstrecke in ein Brückenteil.

Laut einem Zeugenbericht soll ein nicht näher definiertes Teil auf die Schienen gefallen sein, der Zug kollidierte damit. Mindestens drei Wagen seien entgleist.

Der Güterzug führte auch einen Personenwagen mit, auf dem restlichen Teil befanden sich Lastwagen. Ein Grossaufgebot an Rettungskräften sei vor Ort. Mehrere Waggons sind aus den Schienen gesprungen.

Die Deutsche Bahn schrieb auf Twitter, nach der Güterzugentgleisung sei die Strecke Freiburg (D) - Basel gesperrt. Die Sperrung werde mehrere Stunden dauern.

Neuer Inhalt Horizontal Line

Externer Inhalt Warum fehlt die weibliche Kunst in den Schweizer Museen? Relevante Meldungen kompakt aufbereitet

Fragen und Antworten für die Fünfte Schweiz

Diskutieren, mitreden und vernetzen Mit einem Klick ein Plus für Sie!