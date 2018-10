Den folgenden Inhalt übernehmen wir von externen Partnern. Wir können nicht garantieren, dass dieser Inhalt barrierefrei dargestellt wird.

Dieser Inhalt wurde am 23. Oktober 2018 12:08 publiziert 23. Oktober 2018 - 12:08

BMW ruft wegen Problemen mit einem Kühlsystem für die Abgasrückführungsanlage weltweit insgesamt 1,6 Millionen Autos zurück. In der Schweiz sind rund 27'000 Autos betroffen. Betroffen sind Diesel-Fahrzeuge, die vom August 2010 bis August 2017 produziert worden sind.

Bei den Autos könne Kühlflüssigkeit austreten, was im Extremfall einen Brand auslösen könnte, teilte der deutsche Autohersteller am Dienstag mit.

Bereits im August hatte BMW wegen dieser Schwierigkeiten etwa 480'000 Diesel-Autos in Europa und Asien zurückgerufen. Damals waren in der Schweiz zirka 9'000 Autos betroffen, wie ein BMW-Sprecher auf Anfrage sagte. Seither habe sich herausgestellt, dass es auch bei anderen Modellen Schwierigkeiten geben könnte, hiess es weiter. Dadurch werden in der Schweiz 18'000 weitere Fahrzeuge zurückgerufen. Die Halter werden kontaktiert.

Neuer Inhalt Horizontal Line