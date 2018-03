Den folgenden Inhalt übernehmen wir von externen Partnern. Wir können nicht garantieren, dass dieser Inhalt barrierefrei dargestellt wird.

Dieser Inhalt wurde am 30. Juli 2014 09:52 publiziert 30. Juli 2014 - 09:52

In dem Superhelden-Film "Ant-Man" wird Corey Stoll ("House of Cards") als Bösewicht Yellowjacket zu sehen sein. Auch Evangeline Lilly trittals Filmtochter von Hauptdarsteller Michael Douglas vor die Kamera. Sie soll die Figur Hope Pym spielen.

Oscar-Preisträger Douglas mimt in seinem ersten Superheldenstreifen den Wissenschaftler Dr. Hank Pym. Hollywood-Komiker Paul Rudd wird den Comic-Charakter Scott Lang spielen, der seine Körpergrösse wechseln kann, wie "Variety" weiter berichtet.

Der Film über den ungewöhnlichen Helden, der auf Minigrösse schrumpfen und so, klein und flexibel, gegen das Böse kämpfen kann, soll im Sommer 2015 in die Kinos kommen. Die Regie übernimmt Peyton Reed ("Yes Man").

