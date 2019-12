Dieser Inhalt wurde am 21. Dezember 2019 21:56 publiziert

Christmas lunch served by the Prime Minister himself: Boris Johnson bei britischen Soldaten in Estland.

Der britische Premierminister Boris Johnson hat bei einem Besuch in Estland Weihnachtsessen an die dort stationierten britischen Nato-Truppen ausgegeben.

Mit einer roten Schürze bekleidet verteilte er am Samstag Truthahnbraten und Yorkshire-Pudding - eine Gebäckbeilage zu Fleisch - an die Soldaten. Dazu stand Johnson hinter der Essensausgabe in der Truppenküche des Militärstützpunktes Tapa, wie die BBC und estnische Medien berichteten.

Bilder zeigen den britischen Premier zudem beim Weihnachtsessen am Tisch mit Soldaten, die zur Abschreckung Russlands und zur Stärkung der Nato-Ostflanke nach Estland verlegt worden sind. In einer Ansprache würdigte Johnson dem Sender BBC zufolge den Einsatz der britischen Truppen und betonte, dass Grossbritannien der Sicherheit Estlands verpflichtet sei. In einem Interview mit dem estnischen Rundfunk bekräftigte er zudem seine Unterstützung für die Nato, die eine "grossartige Zukunft" habe.

Auf dem rund 150 Kilometer von der russischen Grenze entfernten Stützpunkt in Tapa sind rund 850 britische Soldaten im Nato-Einsatz. Im Zuge der wachsenden Spannungen mit Russland nach der Annexion der ukrainischen Krim hatte das westliche Militärbündnis jeweils rund 1000 Soldaten in die drei baltischen Staaten und nach Polen entsandt. In Estland hat Grossbritannien dabei die Führungsrolle übernommen.

