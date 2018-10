Den folgenden Inhalt übernehmen wir von externen Partnern. Wir können nicht garantieren, dass dieser Inhalt barrierefrei dargestellt wird.

Am Montagabend ist bei der kantonalen Notrufzentrale der Kantonspolizei St.Gallen die Meldung über einen Brand eines Heu- und Strohlagers in Muolen SG eingegangen. (Symbolbild)

In Muolen SG ist am Montagabend gegen 21:30 Uhr ein grosses Heu- und Strohlager in Brand geraten. Dabei wurden rund 20 Tonnen an Heu und Stroh vernichtet.

Als Hauptursache für das Feuer an der Dorfstrasse stellten die Forensikspezialisten der Kantonspolizei St. Gallen eine chemische Reaktion fest, wie die Kantonspolizei St. Gallen in der Nacht auf Dienstag in einer Medieninformation mitteilte.

In der Halle lagerten insgesamt rund 100 Tonnen an Heu und Stroh. Die teilweise brennenden Ballen wurden laut der Polizei ins Freie transportiert und innerhalb sowie später auch ausserhalb der Halle durch die Feuerwehr mit Wasser gelöscht.

Die Feuerwehr sei mit rund 35 Personen angerückt. Es sei ein Sachschaden in Höhe von rund 20'000 Franken entstanden. Nebst der Feuerwehr Muolen und Patrouillen der Kantonspolizei St.Gallen sei vorsorglich auch ein Rettungswagen an der Brandort aufgeboten worden.

