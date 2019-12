In Rorschach SG ist es am Samstag in einem Geschäft zu einem Brand gekommen.

In der Nacht auf Samstag hat sich in einem Geschäft in Rorschach SG ein Brand ereignet. Zehn Personen, welche sich in Wohnungen über dem Laden aufgehalten hatten, seien kurzfristig im Feuerwehrdepot untergebracht worden.

Dies teilte die Kantonspolizei St. Gallen in einer Medieninformation am frühen Samstagmorgen mit. Nachdem die Feuerwehr das Gebäude vom Rauch befreit hatte, haben die Bewohner wieder in ihre Wohnungen zurückkehren können, hiess es weiter.

Die Schadenshöhe kann laut Communiqué derzeit noch nicht beziffert werden. Die Brandursachenermittler der Kantonspolizei St. Gallen nahmen ihre Arbeit auf. Als Ursache für den Brand stehen die Kerzen eines Weihnachtsgestecks im Vordergrund, schrieben die Sicherheitskräfte.

