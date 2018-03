Den folgenden Inhalt übernehmen wir von externen Partnern. Wir können nicht garantieren, dass dieser Inhalt barrierefrei dargestellt wird.

3. August 2014

Bei einem Brand in einem Reihenhaus in Uetliburg SG ist eine Person ums Leben gekommen. In der Brandruine wurde ein verbrannter Mensch gefunden, wie die St. Galler Kantonspolizei mitteilte. Die 53-jährige Bewohnerin des Hauses wurde vermisst.

Die im Feuer ums Leben gekommene Person war noch nicht identifiziert. Der Leichnam wurde dem Institut für Rechtsmedizin übergeben. Die Ursache des Feuers war noch nicht bekannt.

Nachbarn hatten festgestellt, dass es im mittleren der drei aneinander gebauten Häuser brannte und schlugen Alarm. Als Polizei und Feuerwehr anrückten, stand das Gebäude in Vollbrand. An den drei Häusern entstand Schaden von mehreren hunderttausend Franken, das mittlere Haus brannte vollständig aus.

Drei Bewohner des einen aussenseitigen Hauses konnten dieses rechtzeitig und unverletzt verlassen. Im anderen angebauten Haus befand sich niemand, als der Brand ausbrach.

