An der Fussball-WM der Frauen in Frankreich können die Brasilianerinnen eine 2:0-Führung im Gruppenspiel gegen Australien nicht in einen Sieg ummünzen. Sie verlieren 2:3.

Die beiden deutlich über 30 Jahre alten Starspielerinnen Marta - mit einem Foulpenalty - und Cristiane brachten Favorit Brasilien bis zur 38. Minute vermeintlich vorentscheidend voran. Die Australierinnen schafften jedoch bis Mitte der zweiten Halbzeit die vollständige Wende - auch dank einem Eigentor von Monica zum 3:2.

Australien ist offensichtlich nicht der liebste Gegner der Südamerikanerinnen. An der WM 2015 in Kanada scheiterte Brasilien am Team von Down Under mit 0:1 in den Achtelfinals. In Frankreich sind die Brasilianerinnen nach je einem Sieg und einer Niederlage noch nicht ausgeschieden. Im letzten Gruppenspiel gegen Italien werden sich jedoch unter einem gehörigen Druck stehen.

Neuer Inhalt Horizontal Line

Externer Inhalt Umfrage