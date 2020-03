Dieser Inhalt wurde am 11. März 2020 20:29 publiziert

Unter anderem dank einem Tor von Breel Embolo setzt sich Borussia Mönchengladbach im Bundesliga-Nachtragsspiel gegen den 1. FC Köln 2:1 durch.

Embolo, der erstmals seit fast zwei Monaten von Beginn weg spielen durfte, traf in der 32. Minute zum 1:0. Der Schuss des Schweizer Internationalen landete leicht abgefälscht im Tor. Auch beim zweiten Treffer der Gastgeber in der 70. Minute war Embolo entscheidend beteiligt. Der spanische Verteidiger Jorge Meré lenkte die Flanke des Baslers zum 2:0 ins eigene Tor.

Köln kam in der 81. Minute zum Anschlusstreffer durch Mark Uth, der von einem Fehler von Goalie Yann Sommer profitierte. Sommer rutschte beim Abschlag auf dem nassen Rasen aus und schoss den Ball in die Füsse von Uth. In der Nachspielzeit verhinderte der Nationalkeeper mit einer Parade den Ausgleich.

Dank dem Sieg, der wegen des Coronavirus vor leeren Zuschauerrängen zustande kam, stiess Mönchengladbach in der Tabelle auf den 4. Platz vor.

Telegramm und Tabelle:

Mönchengladbach - 1. FC Köln 2:1 (1:0). - Tore: 32. Embolo 1:0. 70. Meré (Eigentor) 2:0. 81. Uth 2:1. - Bemerkungen: Mönchengladbach mit Sommer, Elvedi und Embolo (bis 82.), ohne Zakaria (verletzt). Partie aufgrund des Coronavirus ohne Zuschauer ausgetragen.

1. Bayern München 25/55 (73:26). 2. Borussia Dortmund 25/51 (68:33). 3. RB Leipzig 25/50 (62:26). 4. Borussia Mönchengladbach 25/49 (49:30). 5. Bayer Leverkusen 25/47 (45:30). 6. Schalke 04 25/37 (33:36). 7. Wolfsburg 25/36 (34:30). 8. SC Freiburg 25/36 (34:35). 9. Hoffenheim 25/35 (35:43). 10. 1. FC Köln 25/32 (39:45). 11. Union Berlin 25/30 (32:41). 12. Eintracht Frankfurt 24/28 (38:41). 13. Hertha Berlin 25/28 (32:48). 14. Augsburg 25/27 (36:52). 15. Mainz 05 25/26 (34:53). 16. Fortuna Düsseldorf 25/22 (27:50). 17. Werder Bremen 24/18 (27:55). 18. Paderborn 25/16 (30:54).

