Dieser Inhalt wurde am 30. Dezember 2019 10:26 publiziert

Der für seine Kernmarke Ray-Ban bekannte Brillenkonzern EssilorLuxottica hat in einem seiner Werke in Thailand betrügerische finanzielle Aktivitäten aufgedeckt.

Unter anderem in Thailand sei bereits Anzeige erstattet worden, teilte der französische Konzern am Montag mit. Zudem habe man Massnahmen ergriffen, um "zweckentfremdete Gelder zurückzugewinnen" und so den Schaden möglichst zu begrenzen.

Den finanziellen Schaden schätzt das Management auf 190 Millionen Euro vor möglichen Versicherungsleistungen. Die Kosten würden in den Zahlen für 2019 verbucht.

Neuer Inhalt Horizontal Line