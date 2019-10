Der britische Premier Boris Johnson hat sich für Neuwahlen am 12. Dezember ausgesprochen. Wenn das Parlament tatsächlich mehr Zeit haben wolle, um die Brexit-Gesetze zu studieren, könne es sie haben, erklärte Johnson.

"Aber sie müssen dann einer Wahl am 12. Dezember zustimmen. Das ist der weitere Weg", sagte er am Donnerstag in einer im Fernsehen übertragen Ansprache. Das Parlament müsse in diesem Fall am 6. November aufgelöst werden. Der EU-Austritt könnte sich noch länger hinziehen, so Johnson.

Das Parlament muss nach britischem Recht Neuwahlen zustimmen. Johnsons Konservative verfügen im Unterhaus jedoch nicht über eine Mehrheit.

