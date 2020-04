Der britischer Weltkriegsveteran Tom Moore, der in den vergangenen Wochen umgerechnet 36 Millionen Schweizer Franken an Spenden sammelte, feiert seinen 100. Geburtstag.

Ein britischer Weltkriegsveteran, der in den vergangenen Wochen umgerechnet 36 Millionen Schweizer Franken an Spenden sammelte, hat am Donnerstag seinen 100. Geburtstag gefeiert. Zu den Gratulanten gehörten unter anderem Queen Elizabeth II. und Premier Boris Johnson.

Captain Tom Moore erhielt zudem 125'000 Geburtstagskarten aus Grossbritannien und der ganzen Welt. Zwei Flugzeuge aus der Zeit des Zweiten Weltkriegs überflogen mehrmals das Haus des Veteranen in Marston Moretaine nahe Bedford nordwestlich von London. "Ihre heldenhaften Bemühungen haben die gesamte Nation aufgemuntert", sagte Johnson in einer Videobotschaft.

Vergangene Woche war Moore, der inzwischen vom Captain ehrenhalber zum Colonel befördert wurde, sogar mit seiner eigenen Version der Fussball-Hymne "You'll Never Walk Alone" an die Spitze der Charts in Grossbritannien gestürmt. Den Song nahm er gemeinsam mit dem britischen Sänger und Schauspieler Michael Ball und einem NHS-Chor auf.

"Was für wundervolle Neuigkeiten", sagte Moore der britischen Nachrichtenagentur PA zufolge,als er von seinem Erfolg erfuhr. "Meine Enkelkinder können nicht glauben, dass ich die Charts anführe!"

Begonnen hatte Moore vor einigen Wochen mit einem Spendenaufruf für 1000 Pfund. Er wolle dafür vor seinem 100. Geburtstag 100 Runden mit seinem Rollator durch seinen Hinterhof marschieren, versprach Moore. Doch die Spenden hörten nicht auf, zu fliessen.

Das Geld soll dem wegen der Coronavirus-Pandemie schwer belasteten Nationalen Gesundheitsdienst NHS zugutekommen. Moore schaffte damit sogar einen neuen Guinness-Weltrekord für die höchste Summe, die bei einem Spendenlauf je zusammenkam.

