Dieser Inhalt wurde am 26. Juli 2019 00:09 publiziert

Hebt nach Sicherheitsbedenken wieder für Flüge in die ägyptische Hauptstadt Kairo ab: die britische Fluggesellschaft British Airways.

British Airways nimmt die aus Sicherheitsgründen vorübergehend ausgesetzten Flüge nach Kairo wieder auf. Der Flugbetrieb in die ägyptische Hauptstadt werde ab Freitag wieder aufgenommen, teilte das Unternehmen am Donnerstag mit.

Die Entscheidung sei nach "sorgfältiger" Überprüfung der Sicherheitsvorkehrungen getroffen worden.

British Airways hatte die Flüge nach Kairo am Samstag für eine Woche ausgesetzt. Zu den Gründen hatte die Airline keine näheren Angaben gemacht. Auch die deutsche Swiss-Mutter Lufthansa hatte die Flüge nach Kairo am Samstag "aufgrund einer unklaren Sicherheitslage in Kairo" gestrichen. Einen Tag später wurde der Betrieb jedoch wieder normal aufgenommen.

Neuer Inhalt Horizontal Line