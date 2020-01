Dieser Inhalt wurde am 22. Januar 2020 17:07 publiziert

Lukas Britschgi qualifiziert sich an den Eiskunstlauf-Europameisterschaften in Graz für die Kür der besten 24 am Donnerstagabend. Der 21-jährige Schaffhauser beendet das Kurzprogramm auf Platz 22.

Bei der ersten EM-Teilnahme vor einem Jahr hatte er die Kür als 31. noch deutlich verpasst. Dennoch gelang Britschgi kein einwandfreier Auftritt. Er erhielt für sämtliche Sprungelemente - den Dreifach-Axel, den Dreifach-Lutz und die Kombination Dreifach-Flip/Dreifach-Toeloop - Abzüge für die Ausführung. Mit 66,32 Punkten blieb er unter seiner im Oktober 2018 erzielten Bestleistung (68,40).

In Führung liegt der bereits 29-jährige Tscheche Michal Brezina (89,77), der zum zwölften Mal an Europameisterschaften teilnimmt und 2013 Bronze holte. Dreimal musste er sich mit dem 4. Rang begnügen. Dahinter folgen mit Dimitri Aljew (88,45) und dem erst 16-jährigen Debütanten Artur Danjeljan (84,63) zwei russische Läufer. Aljew gewann vor zwei Jahren EM-Silber.

