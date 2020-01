Dieser Inhalt wurde am 24. Januar 2020 06:41 publiziert

Jan Scherrer gewinnt an den X-Games in Aspen Bronze in der Superpipe.

Der 25-jährige Toggenburger wurde Dritter hinter dem Australier Scotty James und dem Japaner Yuto Totsuka.

Für Scherrer ist es die erste Medaille am prestigeträchtigen Freestyle-Event. 2016 war er Sechster geworden.

Neuer Inhalt Horizontal Line