Kampf gegen Coronavirus: EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen will Einreisen in die EU aussetzen. (Archiv)

Im Kampf gegen die Coronavirus-Epidemie will EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen Einreisen in die EU aussetzen. Dies solle für alle nicht absolut notwendigen Reisen und zunächst für 30 Tage gelten, sagte von der Leyen am Montag in Brüssel.

