Dieser Inhalt wurde am 13. Oktober 2019 21:00 publiziert

Der BSV Bern steht in der 3. Runde des Challenge Cups. Nach einem 28:24-Sieg im Hinspiel verlieren die Berner das Rückspiel gegen Dinamo Pancevo 25:28.

Das Team von Coach Aleksandar Stevic, das erstmals in seiner Vereinsgeschichte in Serbien antrat, hatte das Geschehen über weite Strecken im Griff. Nur einmal, beim Stand von 15:11 kurz nach der Pause, hatte Pancevo die benötigte Viertore-Führung. In der Schlussminute hätten die Serben wegen der Auswärtstore-Regel noch drei Treffer gebraucht, das 28:25 fiel aber erst eine Sekunde vor Schluss.

Die Auslosung für die 3. Runde der dritthöchsten Stufe im Europacup der Männer erfolgt am Dienstag.

Neuer Inhalt Horizontal Line

Externer Inhalt Warum fehlt die weibliche Kunst in den Schweizer Museen? Relevante Meldungen kompakt aufbereitet

Fragen und Antworten für die Fünfte Schweiz

Diskutieren, mitreden und vernetzen Mit einem Klick ein Plus für Sie!