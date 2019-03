Dieser Inhalt wurde am 12. März 2019 10:46 publiziert

Bis zu 180 Meter hoch hätten die Windturbinen bei Court in den Himmel geragt. (Archivbild)

Auf den Jurahöhen von Court BE entsteht kein Windpark. Die Bürger der bernjurassischen Gemeinde haben am Montagabend an der Gemeindeversammlung einen Überbauungsplan abgelehnt, der einer Baubewilligung für sieben Windturbinen entsprochen hätte.

Wie die Gemeindeverwaltung mitteilte, stimmten 222 Bürger gegen den Plan und 93 dafür, was einem Nein-Stimmenanteil von etwa 70 Prozent entspricht. Der Energiedienstleister Energie Service Biel (ESB) hätte für 40 bis 50 Millionen Franken die bis zu 180 Meter hohen Windrädern aufstellen wollen. Der Gemeinderat stand hinter dem Projekt.

Die Gegner des Windparks sagten, die dank der Windräder erzeugte Energie stehe in keinem Verhältnis zur visuellen Beeinträchtigung, welche durch den Windpark entstehe. Besser sei es, Strom zu sparen und Solarenergie zu nutzen. Wie regionale Medien berichteten, brachten die Gegner des Windparkprojekts an der Versammlung auch Bedenken wegen möglicher störender Geräusche vor.

"Die Vernunft gewann": Das schreibt der Verband "Freie Landschaft Schweiz" in einer Mitteilung vom Dienstag. Der Entscheid zeige, dass die Bevölkerung nicht bereit sei, ihre letzten Erholungsräume zu opfern.

Der ESB hingegen schreibt in einer Mitteilung von einer "grossen Enttäuschung". Das Windparkprojekt Montoz-Pré Richard "wäre ein wesentlicher Beitrag des ESB zur Umsetzung der Energiestrategie der Eidgenossenschaft in der Region gewesen". Zehn Jahr lang habe das Unternehmen am Windparkprojekt gearbeitet.

Neuer Inhalt Horizontal Line

Sagen Sie uns Ihre Meinung Umfrage Sagen Sie uns Ihre Meinung